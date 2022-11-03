Назначен новый главный редактор ИА Regnum

Александр Григорьев сменил Модеста Колерова на посту главного редактора ИА Regnum

Модеста Колерова уволили с должности главного редактора информационного агентства Regnum. На этом посту его сменит Александр Григорьев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей учредителя агентства ООО «Регнум».

В компании сообщили, что заявление Колерова «о рейдерском захвате не соответствуют действительности». «Текущий менеджмент компании представляет интересы собственника, и все его действия производятся в полном соответствии с установленными корпоративными процедурами и нормами действующего российского законодательства», — сказал собеседник агентства.

3 ноября Колеров заявил о рейдерском захвате редакции в Москве. По его словам, посторонние люди пытались получить доступ к сайту и серверам агентства.

2 ноября сообщалось, что ИА Regnum приостановило вещание из-за смены руководства управляющей компании. Колеров в разговоре с News.ru заявил, что причина остановки вещания издания была связана со сменой генерального директора.

Regnum — российское информационное агентство, основанное в 2002 году Борисом Соркиным и Модестом Колеровым. Колеров работал главным редактором агентства в 2002-2005 и 2007-2012 годах. В 2014-м он снова возглавил агентство. В 2014 году сообщалось, что у агентства сменился владелец. По словам Колерова, после смены собственника сооснователь Regnum Соркин покинул компанию.