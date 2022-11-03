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14:01, 3 ноября 2022Экономика

В России оценили рост цен на ввезенный по параллельному импорту алкоголь

В Федерации рестораторов допустили подорожание алкоголя по параллельному импорту

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Цены на алкогольные напитки, ввозимые в Россию по параллельному импорту, не будут существенно отличаться от старых, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Своим мнением о возможном росте цен он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Минпромторг России внес алкогольные напитки в список товаров, ввоз которых в страну разрешен в рамках программы параллельного импорта. Речь идет об иностранных винах, шампанском и крепком алкоголе, в том числе Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo и Jack Daniel's.

Для кардинального изменения цен на алкоголь, который будут ввозить в страну по параллельному импорту, нет предпосылок, убежден Прасов. «Там меняется логистика, да, но глобально не происходит какой-то серьезной переоценки содержимого, чтобы существенно выросли цены — например, чтобы в два раза дороже стало. По каким-то позициям, может быть, вообще не будет подорожания, по каким-то — на 20-30 процентов», — поделился он.

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По словам вице-президента Федерации рестораторов, нельзя сказать, что Россия бесконечно зависит от импортного алкоголя. В текущей ситуации в магазинах и ресторанах нет недостатка в слабом и крепком алкоголе. Имеются лишь некоторые сложности с ассортиментом.

«Понятно, чтобы эти позиции пополнять, надо какую-то историю с параллельным импортом реализовывать, собственно, ее и реализовывают. При этом, когда есть некоторые сложности с ассортиментом, а не с наличием, на мой взгляд, каких-то существенных условий для сильного изменения цены в сторону увеличения нет», — отметил Прасов.

Он также предположил, что алкоголь успеют ввезти в Россию по параллельному импорту к Новому году.

Ранее ретейлеры заявляли, что ассортимент импортного алкоголя в стране постепенно сокращается. Представленность виски на полках к октябрю снизилась на 50 процентов, шампанского — на 95 процентов, импортного пива — на 40 процентов, остальных категорий — на 35 процентов. По информации источников «Известий», запасы иностранных брендов алкоголя могут закончиться к декабрю. Первыми могут пропасть виски Dewars и Jack Daniel's, ром Bacardi и ликер Baileys.

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Екатерина Смирная
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