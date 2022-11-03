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10:27, 3 ноября 2022Путешествия

Россияне предпочли отдых в стране поездкам за границу на Новый год

«Известия»: около 80 процентов всех туров на Новый год забронировано туристами по России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Около 80 процентов всех новогодних туров забронировано отечественными туристами по России. Об этом «Известиям» рассказали представители туротрасли.

Отмечается, что россияне неслучайно предпочли отдых в стране поездкам за границу. Дело в том, что туры на отечественные направления обойдутся путешественникам значительно дешевле. Так, за недельную путевку в ряд городов им придется заплатить не более 40 тысяч рублей.

По словам вице-президента российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, в настоящее время туристы активно бронируют и покупают туры на Новый год в Санкт-Петербург, Москву, Карелию и Подмосковье. «А также на черноморское побережье — особенно в Сочи, где одновременно доступен как рекреационный, так и горнолыжный отдых», — добавил он.

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Специалисты подчеркнули, что на 30 процентов по сравнению с 2021 годом увеличился спрос и на зарубежные новогодние туры. Более того, самые популярные заграничные зимние направления, такие как Турция и Египет, даже подешевели в сравнении с 2021 годом.

Такое оживление на рынке в РСТ связывают с событиями внутренней политики. «Отчасти на спрос повлияло окончание частичной мобилизации, — отметил Барзыкин. — Стало спокойнее, люди вновь готовы планировать отдых».

В октябре россиян предупредили о заканчивающихся местах в премиальных отелях Мальдив на новогодние праздники. Специалисты рекомендовали туристам бронировать туры на популярный азиатский курорт заранее.

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Фариза Бацазова
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