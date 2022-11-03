Россияне предпочли отдых в стране поездкам за границу на Новый год

«Известия»: около 80 процентов всех туров на Новый год забронировано туристами по России

Около 80 процентов всех новогодних туров забронировано отечественными туристами по России. Об этом «Известиям» рассказали представители туротрасли.

Отмечается, что россияне неслучайно предпочли отдых в стране поездкам за границу. Дело в том, что туры на отечественные направления обойдутся путешественникам значительно дешевле. Так, за недельную путевку в ряд городов им придется заплатить не более 40 тысяч рублей.

По словам вице-президента российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, в настоящее время туристы активно бронируют и покупают туры на Новый год в Санкт-Петербург, Москву, Карелию и Подмосковье. «А также на черноморское побережье — особенно в Сочи, где одновременно доступен как рекреационный, так и горнолыжный отдых», — добавил он.

Специалисты подчеркнули, что на 30 процентов по сравнению с 2021 годом увеличился спрос и на зарубежные новогодние туры. Более того, самые популярные заграничные зимние направления, такие как Турция и Египет, даже подешевели в сравнении с 2021 годом.

Такое оживление на рынке в РСТ связывают с событиями внутренней политики. «Отчасти на спрос повлияло окончание частичной мобилизации, — отметил Барзыкин. — Стало спокойнее, люди вновь готовы планировать отдых».

В октябре россиян предупредили о заканчивающихся местах в премиальных отелях Мальдив на новогодние праздники. Специалисты рекомендовали туристам бронировать туры на популярный азиатский курорт заранее.

