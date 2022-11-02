Россиян предупредили о заканчивающихся местах в отелях на Мальдивах

Space Travel и «АРТ-ТУР» предупредили о кончающихся местах в отелях Мальдив на Новый год

Российских туристов предупредили о заканчивающихся местах в премиальных отелях Мальдив на новогодние праздники. Об этом пишет TourDom.

Так, генеральный директор «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов напомнил россиянам, что спрос на Мальдивы на Новый год всегда высокий, поэтому бронировать номера нужно заранее. «В люксовом сегменте уже мало что можно найти, по паре номеров всего, — добавил он. — В среднем сегменте номера еще есть, продажи продолжатся».

В Space Travel также отметили повышенный спрос туристов на отдых в премиальных отелях Мальдив в зимний период. По словам генерального директора туроператора Артура Мурадяна, это связано с тем, что путешественники стремятся обезопасить себя от вероятного дефицита номеров в популярных гостиницах.

Более того, эксперт подчеркнул, что в ближайшее время туристам стоит ждать острой нехватки мест в мальдивских отелях. Причиной тому стал возросший спрос на подобный отдых среди жителей Ближнего Востока, Великобритании и Индии.

В свою очередь, специалисты ANEX Tour сообщили, что большая часть заявок на Мальдивы приходится на четырех- и пятизвездочные гостиницы, работающие по системе «все включено». Активнее всего на Новый год бронируются такие отели, как Riu Palace Maldives, Siyam World Maldives, Eriyadu Island Resort Maldives, Riu Atoll и Cocogiri Island Resort Maldives.

Ранее в октябре министр экономики Армении Ваан Керобян заявил об острой нехватке гостиниц в стране. С начала 2022 года Армению посетили 1,24 миллиона человек, при этом в самых популярных у туристов городах Ереване и Гюмри отели летом были переполнены.