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19:20, 1 ноября 2022Путешествия

Стало известно об острой нехватке гостиниц в Армении

Министр экономики Армении Керобян заявил об острой нехватке отелей в стране

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Армении наблюдается острая нехватка гостиниц. Об этом заявил министр экономики страны Ваан Керобян, передает агентство Armenpress.

Стало известно, что с начала 2022 года страну посетили 1,24 миллиона человек, при этом в самых популярных у туристов городах Ереване и Гюмри отели летом были переполнены. «Туристические компании других стран сообщали нам, что отказывали многим туристам, которые хотели посетить Армению, потому что не могли решить вопросы их размещения», — добавил глава ведомства.

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Более того, по словам Керобяна, одна из главных проблем местного туризма заключается в том, что в летние месяцы гостиницы бывают переполнены, а в зимние, наоборот, пустуют. «Очевидно, что количество гостиниц должно быть увеличено, — подчеркнул министр. — И мы рассматриваем разные возможности, как это можно сделать».

Ранее специалисты Aviasales сообщили, что Армения оказалась в пятерке самых популярных зарубежных направлений у российских туристов в ноябре. Средняя стоимость авиабилетов туда-обратно составляет 19,7 тысячи рублей.

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Фариза Бацазова
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