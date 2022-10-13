Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:10, 13 октября 2022Путешествия

Россияне собрались отдохнуть на ноябрьских праздниках в трех странах

Aviasales: на ноябрьские праздники россияне полетят в Таиланд, Турцию и ОАЭ

Фото: Yavor Punchev / Unsplash

Самым популярным направлением для отдыха в ноябре среди россиян стал Таиланд. Об этом сообщается в результатах исследования сервиса по бронированию билетов Aviasales.

Отмечается, что на ноябрьские праздники 43 процента всех бронирований авиабилетов приходится на зарубежные направления, при этом в прошлом году на длинные выходные ноября за границу летали только 22 процента россиян. Так, тройку лидеров популярных стран возглавил Таиланд — собравшимся на азиатские курорты королевства перелет в обе стороны обойдется в среднем в 71 тысячу рублей на человека.

На втором месте идет Турция — средний чек составил 38,6 тысячи рублей, следом по количеству бронирований ОАЭ — авиабилеты туда и обратно пользователи Aviasales покупали за 57,9 тысячи рублей.

Материалы по теме:
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022

Еще одно популярное среди российских туристов направление — Армения. Средняя стоимость авиабилетов туда-обратно составляет 19,7 тысячи рублей. На пятом месте оказался Израиль — отправиться сюда на ноябрьские выходные выйдет в среднем в 44,8 тысячи рублей.

Ранее в октябре эксперты Travelata.ru рассказали, что в качестве места для отдыха на ноябрьские праздники 63 процента россиян выбрали отечественные курорты, средний чек на этот период составил чуть более 46 тысяч рублей на человека. В Турцию собрались 17 процентов туристов, в Египет — около 7 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В Ровенской, Волынской и Львовской областях произошли взрывы
В Азербайджане высказались об отношениях с Россией
Во Львовской области сообщили об ударе по военному объекту
Снаряды времен Второй мировой усложнили расследование на «Северных потоках»
В Госдуме подтвердили отсрочку от мобилизации для еще одной категории россиян
Захарова ответила на обвинения Шольца в адрес Путина
Названы возможные сроки реализации проекта газового хаба в Турции
Боец ММА Минеев заявил о планах готовиться к следующему бою в Мариуполе
Психотерапевт назвал сообщающие о стрессе сигналы тела
Еще один мобилизованный погиб в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.