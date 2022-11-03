Член Совфеда показал видео с желающими крови врагов мобилизованными

Член Совфеда Исаков показал видео с кричащими о жажде крови мобилизованными из ХМАО

Член Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Эдуард Исаков в Telegram показал видео, на кадрах которого мобилизованные кричат о желании пролить кровь врага.

На публикуемых сенатором кадрах бойцы батальона «Югра» выстроились на плацу и хором отвечают на вопросы своего командира. На вопрос о том, чего желают солдаты, военнослужащие ответили: «крови», а на вопрос о планах солдат они ответили: «убивать врага».

Также солдаты хором прокричали, что «третий батальон — это сила».

Ранее сообщалось, что мобилизованных выгнали на мороз из части Окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск из-за приезда на митинг губернатора Забайкальского края Александра Осипова.