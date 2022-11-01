Мобилизованных россиян выгнали из части на мороз из-за приезда губернатора

Мобилизованных выгнали на мороз из части из-за приезда губернатора Забайкалья Осипова

Мобилизованных выгнали на мороз из части Окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск из-за приезда на митинг губернатора Забайкальского края Александра Осипова. В соцсетях предположили, что резервистов спрятали, чтобы они не задавали «неудобных вопросов о снабжении». Сам Осипов пообещал разобраться в ситуации, его комментарий приводится во «ВКонтакте».

Многих россиян возмутило подобное отношение к мобилизованным. Так, одна из пользовательниц попросила губернатора Забайкалья разобраться с тем, почему бойцы ходят в осенней обуви. «На улице мороз. Им каждый день обещают выдать зимние берцы, да только дальше слов никуда не уходит. Бойцы на полигоне красный яр. Прошу решить эту проблему в кратчайшие сроки», — написала женщина.

Осипов в ответ на это заявил, что уже обратился в Минобороны России и получил реакцию. «Подобное совершенно недопустимо. <...> Ситуация будет исправлена», — заметил губернатор.

Кроме того, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев раскритиковал воинскую часть Забайкальского края. По его мнению, история с выгнанными на мороз мобилизованными показывает, что «красивые доклады стали важнее реальности».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении в регионах страны призыва в рамках частичной мобилизации.