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18:39, 3 ноября 2022Мир

Си Цзиньпин высказался о пути Китая

Си Цзиньпин заявил, что Китай избрал собственный путь развития

Фото: Andy Wong / AP

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна избрала собственный путь развития, который в полной мере соответствует ее реалиям и национальным особенностям. Об этом он высказался в ходе встречи с президентом Танзании Самией Хасан Сулуху в Пекине, передает РИА Новости.

По его словам, центральная задача компартии страны состоит в том, чтобы объединить представителей всех этнических групп, повести их за собой и построить «сильное современное социалистическое государство».

«С помощью модернизации с китайской спецификой [необходимо] осуществить великое возрождение китайской нации. Модернизация не равно вестернизация», — заключил председатель КНР.

31 октября Си Цзиньпин признал, что дружеские отношения между народами России и Китая непрерывно укрепляются. Он также подчеркнул, что у российско-китайской дружбы большие перспективы и широкие возможности.

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Варвара Кошечкина
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