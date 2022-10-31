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07:42, 31 октября 2022Мир

Си Цзиньпин заявил о крепнущей дружбе России и Китая

Си Цзиньпин заявил о крепнущих дружеских отношениях народов России и Китая

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Дружеские отношения между народами России и Китая непрерывно укрепляются. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

Генеральный секретарь ЦК КПК направил поздравительную телеграмму по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы. В нем он отметил, что с момента своего создания организация всегда придерживалась концепции дружбы с Китаем и внесла важный вклад в укрепление взаимопонимания и доверия между народами.

Си подчеркнул, что у российско-китайской дружбы большие перспективы и широкие возможности.

В ходе своего выступления 27 октября Путин заявил, что Россия воспринимает Китай как близкого друга и с большим уважениям относится к культуре и традициям этой страны. Президент также подчеркнул, что Тайвань, «без всяких сомнений», является неотъемлемой частью Китая, и все визиты иностранных делегаций на остров воспринимаются как провокация.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген оценил возможность того, что канцлер ФРГ Олаф Шольц повлияет на отношение КНР к России. Хойсген назвал иллюзией изменение отношения Пекина к Москве и подчеркнул, что повлиять на нее получится только на саммите стран «Большой двадцатки» (G20). «Но надежда убрать Китай с российского поля — иллюзия», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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