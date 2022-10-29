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22:57, 29 октября 2022Мир

Возможность изменить отношение Китая к России оценили

Глава Мюнхенской конференции Хойсген назвал иллюзией изменение отношения КНР к России
Кристоф Хойсген

Кристоф Хойсген. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген оценил возможность того, что канцлер ФРГ Олаф Шольц повлияет на отношение КНР к России. Об этом он высказался в интервью медиагруппе RND.

Хойсген назвал иллюзией изменение отношения Пекина к Москве и подчеркнул, что повлиять на нее получится только на саммите стран «Большой двадцатки» (G20). «Но надежда убрать Китай с российского поля — иллюзия», — подчеркнул он. По мнению дипломата, это связано с поставками российского сырья и энергоресурсов на разные рынки.

Ранее в Китае отреагировали на речь российского президента Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что Пекин высоко ценит его слова о единстве Тайваня и КНР.

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Марина Совина
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