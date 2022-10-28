В Китае отреагировали на речь Путина

В МИД КНР заявили, что высоко оценили слова Путина о Китае на «Валдае»

Пекин высоко оценил слова президента России Владимира Путина о Китае, сказанные им в рамках его речи на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Так на выступление российского лидера отреагировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС в пятницу, 28 октября.

«Мы высоко ценим позитивные заявления президента Путина [о Китае]», — отметил представитель китайского МИД, добавив, что перед Пекином и Москвой стоит одна общая цель — «способствовать развитию обеих стран и приносить пользу двум народам».

По словам дипломата, КНР в будущем намерена продолжить укреплять связи с Россией и развивать между странами сотрудничество в различных областях. При этом Ван Вэньбинь подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина строятся на отказе от конфронтации, неприсоединения к блокам и ненаправленности их связей против третьих стран.

Ранее в китайском МИД заявили, что высоко ценят позицию Путина относительно единства КНР и Тайваня.

В ходе своего выступления 27 октября Путин заявил, что Россия воспринимает Китай как близкого друга и с большим уважениям относится к культуре и традициям этой страны. Президент также подчеркнул, что Тайвань, «без всяких сомнений», является неотъемлемой частью Китая, и все визиты иностранных делегаций на остров воспринимаются как провокация.