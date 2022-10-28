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11:41, 28 октября 2022Мир

Китай высоко оценил слова Путина о Тайване

Замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй заявил, что КНР высоко ценит слова Путина о Тайване
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Фото: Florence Lo / Reuters

Пекин высоко ценит слова президента России Владимира Путина, сказанные в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» о единстве Тайваня и КНР. Об этом заявил замглавы МИД республики Ма Чжаосюй, его цитирует РИА Новости.

«Мы высоко ценим позицию президента Путина. Я хочу подчеркнуть, что принцип одного Китая является всеобщим консенсусом международного сообщества и общепризнанной базовой нормой международных отношений», — сказал дипломат.

Ранее Путин раскритиковал визит спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, отметив, что не понимает, зачем на фоне ухудшения отношений с Россией и украинского кризиса США начали портить отношения с Китаем. Российский лидер подчеркнул, что Тайвань, «без всяких сомнений», является неотъемлемой частью Китая и все визиты иностранных делегаций на остров воспринимаются как провокация.

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Анжелика Бережная
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