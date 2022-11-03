Россиянина осудили на восемь лет колонии за убийство 44-летнего собутыльника

В Кемеровской области осудили на 8 лет мужчину, зарезавшего друга и вызвавшего ему скорую

В Кемеровской области суд приговорил к восьми годам лишения свободы 32-летнего местного жителя за убийство 44-летнего знакомого. Об этом в четверг, 3 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в марте полицейские приехали по вызову после заявления о том, что возле окон дома кричит пьяный дебошир. Там он рассказал правоохранителям, что зарезал собутыльника. Незадолго до этого сотрудники МВД обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Осужденный рассказал им, что выпивал в гостях у друга, и тот якобы сам попросил ударить его ножом. Затем фигурант вызвал скорую помощь, сбежал к знакомой и рассказал ей обо всем.

Отмечается, что вину россиянин признал.