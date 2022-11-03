Информация об отправке срочников в зону СВО оказалась недостоверной

Информация об отправке срочников в зону проведения СВО оказалась недостоверной

Информация о продолжении частичной мобилизации в России и отправке срочников в зону проведения специальной военной операции на Украине оказалась недостоверной.

Telegram-канал «Команда Навального» сообщил, что частичная мобилизация, объявленная в России президентом Владимиром Путиным, не окончена, так как не подписан соответствующий указ. Кроме того, авторы заявляют, что солдат-срочников могут отправить в зону проведения специальной военной операции. «Поэтому пойти сейчас в армию, значит отправиться на фронт», — отмечается в сообщении.

Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября отчитался перед президентом об окончании частичной мобилизации. «Установленное главой государством задание — 300 000 мобилизованных — выполнено, 218 000 из них находятся на полигонах», — сообщил он.

Информация об окончании мобилизационных мероприятий в стране вызвала вопросы о необходимости указа президента. Ситуацию 1 ноября разъяснил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, заключение об отсутствии необходимости в указе дало государственно-правовое управление президента — Путин посоветовался с юристами накануне. «Сообщаем: указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента. Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы Министерством обороны в военкоматы на счет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее», — подчеркнул он. Отвечая на вопрос, сохраняет ли силу предыдущий указ, Песков отметил, что он выполнен. «Там речь шла о конкретном количестве — до 300 тысяч человек», — заключил он.

Президент России подписал указ о призыве на срочную службу 120 тысяч человек с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. С начала спецоперации на Украине глава государства неоднократно подчеркивал, что срочников не будут направлять в зону военных действий. Об этом же сообщал Шойгу — он заявлял, что те, кто служит по призыву, «не подлежат никакой мобилизации». Информация о срочниках также размещена на госпортале «Объясняем.рф».

1 ноября глава Минобороны вновь подтвердил эти сведения. Он отметил, что срочники выполняют задачи согласно с предназначением воинских частей, где они служат. «При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут», — сказал министр. Шойгу добавил, что все военнослужащие по призыву, которые завершают службу, будут отправлены домой.

Информация о продолжении мобилизации и отправке срочников в зону СВО не получила распространения в сети.