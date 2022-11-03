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19:23, 3 ноября 2022Россия

Электроснабжение в «Москве-сити» восстановлено

Пресс-служба МЧС сообщила о восстановлении электроснабжения в Москве-сити после отключения

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

После кратковременного отключения электроснабжение в трех башнях «Москвы-сити» восстановлено. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Москве. О возможных причинах происшествия пока подробной информации нет, уточнил представитель ведомства.

«В 18:58 электроснабжение восстановлено, информация о пострадавших не поступала. О причинах случившегося администрация не сообщала», — сообщила пресс-служба.

Ранее стало известно, что три башни комплекса «Москва-сити» обесточило, в зданиях сработала сигнализация. Электричество отключилось примерно в 18:00, людям пришлось спускаться пешком по лестнице, несколько человек застряли в лифтах.

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Мария Сметанина
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