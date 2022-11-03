Два российских министра остались без света на совещании с Путиным

Министры Мантуров и Решетников остались без света на совещании с президентом Путиным

Во время совещания с президентом России Владимиром Путиным два члена правительства — вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минэкономразвития Максим Решетников оказались без света из-за отключения электричества в части делового комплекса «Москва-Сити». Об этом сообщает РБК.

Как следует из трансляции заседания, Решетникову дали слово после того, как в его кабинете включилось электричество. На проблемы обратил внимание и Путин. «Надеюсь, что ремонтные работы, которые там в комплексе у вас ведутся, не помешают вам сделать доклад», — обратился глава государства к Решетникову.

Ранее сообщалось, что три башни IQ-квартала делового центра «Москва-Сити» обесточены, из башен экстренно эвакуируют людей. В IQ-квартале расположены помещения, принадлежащие нескольким государственным учреждениям — Казначейству России, Минцифры, Минпромторгу и Минэкономразвития. Возле зданий дежурят машины врачей и спасателей.

