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06:06, 3 ноября 2022Интернет и СМИ

Парень посмотрел видео с камеры наблюдения у дома и неприятно удивился

Незнакомка забрала у юзера Reddit предназначенную для детей миску конфет на Хеллоуин

Живущий в США юзер Reddit с ником 69GrandePadre69 рассказал на портале, как на праздновании Хеллоуина посмотрел видео с камеры наблюдения у своего дома и неприятно удивился. В ролике он увидел, как незнакомка забрала все предназначенные для детей конфеты, которые он оставил около дома. Его пост стал популярным и собрал больше 70 тысяч лайков.

Автор указал, что недавно они с невестой переехали в новый дом. Так как его возлюбленная недавно перенесла коронавирус, на Хеллоуин они решили не раздавать детям конфеты лично, а поставить у крыльца миску со сладостями, как и многие другие празднующие.

«Я услышал через окно в гостиной, как какой-то ребенок жаловался, что наша миска пустая. Затем я проверил камеру, так как празднование началось совсем недавно. Не могло быть такого, чтобы наша миска уже опустела», — рассказал 69GrandePadre69. В ролике видно, как к дому подошла взрослая женщина, высыпала все угощения к себе в пакет и удалилась. «Вполне ожидаемо, что дети могут забирать сладости горстями, но это попросту убого», — возмутился автор.

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Комментаторы обратили внимание на то, что перед тем как женщина забрала конфеты, ее пакет был уже достаточно полным. Они сделали вывод, что незнакомка могла опустошить емкости со сладостями и у других домов. Многие юзеры также раскритиковали женщину за жадность и подчеркнули, что она лишила сладостей незнакомых детей. «Я не могу придумать ни одну причину, которая бы оправдывала ее», — добавил другой пользователь.

69GrandePadre69 добавил в комментариях, что опубликовал ролик с незнакомкой в местных группах в соцсети и разослал его в СМИ. Помимо того, он сообщил, что его запись попала в подборку роликов с кражей конфет в передаче «Джимми Киммел в прямом эфире» (Jimmy Kimmel Live) на канале ABC.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что посмотрел запись с камеры наблюдения, установленной возле дома, и испытал тревогу. На видео неизвестный мужчина в течение нескольких минут смотрел на дом автора поста.

Маргарита Щигарева
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