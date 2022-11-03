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16:45, 3 ноября 2022Мир

Грета Тунберг назвала геноцид фундаментом мирового порядка

Экоактивистка Тунберг заявила, что мировой порядок построен на угнетении и геноциде

Фото: Paul Wennerholm/Tt / Globallookpress.com

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что фундаментом привычного уклада жизни является империализм, угнетение и геноцид, с которыми она намеревается бороться. Об этом сообщает MSN.

«Система, до сих пор определяющая наш мировой порядок, сформирована капитализмом, империализмом, угнетением и геноцидом со стороны так называемого глобального Севера», — сказала Тунберг в ходе презентации своей новой книги The Climate Book в лондонском Королевском фестивальном зале.

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Активистка добавила, что погоня за экономическим ростом не может быть единственным приоритетом, в противном случае кризис — это то, чего следует ожидать. «Мы никогда не вернемся к нормальной жизни, потому что нормальность была уже кризисом. То, что мы называем "нормальностью", продиктовано власть имущими», — подчеркнула она.

Ранее Грета Тунберг назвала Конференцию ООН по изменению климата COP27 местом для фальшивой заботы о природе, лжи и мошенничества.

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Глеб Бажуткин
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