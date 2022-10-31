Грета Тунберг назвала конференцию ООН местом для лжи и мошенничества

Грета Тунберг отказалась ехать на COP27 и назвала ее местом для лжи и мошенничества

Шведская экоактивистка Грета Тунберг назвала Конференцию ООН по изменению климата COP27 местом для фальшивой заботы о природе, лжи и мошенничества. Сама защитница окружающей среды отказалась ехать на саммит, сообщает Reuters.

Тунберг также отметила, что власти Египта подавляют свободу слова и нарушают другие права человека. «Пространство для гражданского общества будет крайне ограниченным. Активистам будет трудно добиться права, чтобы их голоса услышали», — заявила защитница природы.

Дело в том, что власти Египта фактически запретили публичные демонстрации на территории страны, а ограничения на выдачу аккредитаций и пропусков для экоактивистов случались и на предыдущих климатических конференциях ООН.

Кроме того, Тунберг прокомментировала недавние протестные акции участников британского природозащитного движения Just Stop Oil, которые облили супом картину «Подсолнухи» Винсента ван Гога в Национальной галерее Лондона. Активистка отметила, что озабоченные судьбой планеты люди вынуждены искать новые методы протеста, так как видят, что другие способы уже не работают.

Ранее Грета Тунберг выразила недовольство результатами 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая прошла в 2021 году в Глазго. Экоактивистка отметила, что COP26 закончилась, но настоящая работа продолжается за пределами залов конференции. «Вот краткое изложение: бла-бла-бла», — заявила она о результатах мероприятия.