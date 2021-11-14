Грета Тунберг осталась недовольна итогами климатической конференции в Глазго

Шведская экоактивистка Грета Тунберг осталась недовольна результатами 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Тунберг отметила, что COP26 закончилась, но настоящая работа продолжается за пределами залов конференции. «Вот краткое изложение: Бла, бла, бла», — заявила она о результатах мероприятия.

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Помимо этого, активистка предупредила своих соратников о том, что в СМИ могут появиться положительные оценки итогов конференции. Она подчеркнула, что стоит опасаться «цунами зеленой воды».

Ранее сообщалось, что после двух недель обсуждений участники 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата согласовали текст ее итогового заявления. Издание The Washington Post уточняет, что дипломаты из почти 200 стран взяли на себя обязательства сократить выбросы углерода, отказаться от некоторых видов ископаемого топлива и увеличить помощь бедным странам, находящимся на передовой борьбы с изменением климата.

Климатическая конференция должна была проходить в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября, однако мероприятие было продлено на сутки из-за противоречий между делегациями.

