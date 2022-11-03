Более 40 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах

«Яндекс.Расписание»: в московских аэропортах 3 ноября отменили или задержали 41 рейс

В московских аэропортах в четверг, 3 ноября, задержали и отменили в общей сложности более 40 рейсов. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково задержаны три рейса, вылет еще трех отменен. В Домодедово задержаны четыре самолета, отправление еще четырех отменили. В Шереметьево задержан вылет еще шести рейсов, отменено 21 отправление. Всего изменения в расписании коснулись 41 рейса.

Данных о задержках и отменах вылетов в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков лайнеров не сообщаются.

Ранее в ноябре стало известно, что все отечественные авиаперевозчики полностью перешли на российские системы бронирования. Так, компании перешли или на программное обеспечение «Леонардо», совместно разработанное Ростехом и компанией «Сирена», или на ТАИС (создано компанией «ОРС»).