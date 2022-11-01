Все российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования

Минтранс: все отечественные авиаперевозчики перешли на российскую систему бронирования

Все отечественные авиаперевозчики полностью перешли на российские системы бронирования. В Минтрансе РФ сообщили, что всего таких компаний 53, передает ТАСС.

Уточняете, что перевозчики перешли или на программное обеспечение «Леонардо», совместно разработанное Ростехом и компанией «Сирена», или на ТАИС (создано компанией «ОРС»).

«53 российские авиакомпании полностью перешли на отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок. В результате обеспечены информационная безопасность и защита персональных данных пассажиров и экипажей, независимость пассажирских перевозок от иностранных систем, возможных сбоев и отключений», — говорится в сообщении.