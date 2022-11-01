Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:06, 1 ноября 2022Путешествия

Все российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования

Минтранс: все отечественные авиаперевозчики перешли на российскую систему бронирования

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Все отечественные авиаперевозчики полностью перешли на российские системы бронирования. В Минтрансе РФ сообщили, что всего таких компаний 53, передает ТАСС.

Уточняете, что перевозчики перешли или на программное обеспечение «Леонардо», совместно разработанное Ростехом и компанией «Сирена», или на ТАИС (создано компанией «ОРС»).

«53 российские авиакомпании полностью перешли на отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок. В результате обеспечены информационная безопасность и защита персональных данных пассажиров и экипажей, независимость пассажирских перевозок от иностранных систем, возможных сбоев и отключений», — говорится в сообщении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Переписку Трасс с Блинкеном о подрыве «Северных потоков» подвергли сомнению
Бывший посол Украины назвал немецких евангелистов служителями Иуды
Из четырех городов России запустят прямые чартеры на популярный курорт Азии
Все российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования
Черным риелторам дали от 5 до 12 лет за аферу на 65 миллионов рублей
Хакер из ДНР взломал систему управления войсками ВСУ
44-летняя певица Слава продемонстрировала фигуру в купальнике
В Сербии объяснили повышение боевой готовности
Стала известна причина смерти 33-летнего российского бойца ММА
В России раскрыли стоимость доставки грузов на МКС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.