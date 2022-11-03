В Башкирии покажут молодежный спектакль для слабовидящих
В репертуаре Салаватского государственного башкирского драматического театра впервые появится спектакль на русском языке для зрителей с полной или частичной потерей зрения. Об этом сообщает издание «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.
Для показа была выбрана трагикомедия о современной молодежи «Хорошая девочка Лида» по одноименной пьесе Андрея Ивашкина в постановке выпускницы РАТИ Наркас Искандаровой. Первый спектакль с тифлокомментированием — словесным пояснением для слабовидящих и слепых зрителей — состоится 10 ноября в Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы в Уфе. Зрителями станут учащиеся Уфимской коррекционной школы-интерната №28 для слепых и слабовидящих детей.
«С помощью тифлокомментатора незрячий человек может понять недоступные ему визуальные образы и действия. Тифлокомментирование помогает людям с особенностями зрения принимать участие в общественной и культурной жизни, иметь доступ к произведениям культуры в доступных форматах и преодолевать имеющиеся информационные барьеры», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Салаватского театра отметили, что впервые работают над спектаклем с тифлокомментированием и выразили надежду на то, что таких постановок станет больше.
Отмечается, что даты следующих спектаклей с тифлокомментированием будут объявлены позднее.
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