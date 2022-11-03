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08:00, 6 ноября 2022Моя страна

В Башкирии покажут молодежный спектакль для слабовидящих

Салаватский башкирский театр покажет спектакль с тифлокомментированием для слабовидящих

Фото: Paolo Chiabrando / Unsplash

В репертуаре Салаватского государственного башкирского драматического театра впервые появится спектакль на русском языке для зрителей с полной или частичной потерей зрения. Об этом сообщает издание «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Для показа была выбрана трагикомедия о современной молодежи «Хорошая девочка Лида» по одноименной пьесе Андрея Ивашкина в постановке выпускницы РАТИ Наркас Искандаровой. Первый спектакль с тифлокомментированием — словесным пояснением для слабовидящих и слепых зрителей — состоится 10 ноября в Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы в Уфе. Зрителями станут учащиеся Уфимской коррекционной школы-интерната №28 для слепых и слабовидящих детей.

«С помощью тифлокомментатора незрячий человек может понять недоступные ему визуальные образы и действия. Тифлокомментирование помогает людям с особенностями зрения принимать участие в общественной и культурной жизни, иметь доступ к произведениям культуры в доступных форматах и преодолевать имеющиеся информационные барьеры», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Салаватского театра отметили, что впервые работают над спектаклем с тифлокомментированием и выразили надежду на то, что таких постановок станет больше.

Отмечается, что даты следующих спектаклей с тифлокомментированием будут объявлены позднее.

Ранее сообщалось, что Татарский театр имени Тинчурина поставит спектакль, в котором сыграет робот. Пьесу напишет победитель лаборатории для драматургов «Соф(т) татарча» Рамис Назмиев.

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Варвара Кошечкина
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В Башкирии покажут молодежный спектакль для слабовидящих
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