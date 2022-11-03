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11:35, 3 ноября 2022Экономика

Инфляция в Турции снова выросла

Инфляция в Турции составила 85,51 процента по итогам октября

Фото: Murad Sezer / Reuters

По итогам октября инфляция в Турции снова выросла и составила 85,51 процента в сравнении с 83,45 процента месяцем ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные национального института статистики TUIK.

Рост потребительских цен за месяц, по данным TUIK, составил 7,18 процента. При этом, по данным группы ENAG, созданной учеными и экономистами, в действительности годовой рост цен по итогам октября составил 186,27 процента.

С конца прошлого года турецкий ЦБ сохранял ставку на уровне 14 процентов, однако несмотря на обещания президента турецкая лира продолжила падать, а инфляция превысила 80 процентов.

В итоге власти пошли на смягчение денежно-кредитной политики. В конце октября ЦБ уже во второй раз с начала осени снизил ключевую ставку, сейчас она составляет 10,5 процента. Однако все равно по итогам политики руководства страны лира, в соответствии с прогнозами независимых специалистов, за год обесценилась по отношению к доллару на 25 процентов.

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Платон Щукин
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