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04:29, 3 ноября 2022Бывший СССР

Азербайджан призвал граждан воздержаться от поездок на Украину

Посольство Азербайджана в Киеве призвало своих граждан отказаться от поездок на Украину

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Посольство Азербайджана в Киеве призвало соотечественников воздержаться от поездок на Украину без крайней необходимости. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте ведомства.

В посольстве отметили, что консульский отдел дипмиссии продолжает работать в обычном режиме и приостанавливает прием только во время объявления воздушной тревоги.

Ранее Министерство иностранных дел Китая призвало своих граждан, находящихся на Украине, незамедлительно покинуть страну. Китайцев настоятельно попросили не откладывать выезд из страны.

Также стало известно, что Сербия закрыла посольство на Украине по соображениям безопасности. Сотрудники дипломатично-консульского представительства продолжат свою работу в Белграде.

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Екатерина Подвигина
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