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14:51, 16 октября 2022Мир

Сербия закрыла посольство на Украине

Сербия закрыла посольство на Украине по соображениям безопасности

Фото: Friemann / Legion-media.ru

Сербия решила закрыть посольство на Украине по соображениям безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте сербского посольства в Киеве.

«Посольство Республики Сербия в Украине в целях защиты безопасности своего персонала временно закрыто», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники дипломатично-консульского представительства Сербии в Киеве продолжат свою работу в Белграде. Там они будут находиться «до момента создания условий для возвращения». При этом в заявлении подчеркивается, что Министерство иностранных дел Сербии еще 13 февраля рекомендовало гражданам республики покинуть Украину и воздержаться от поездок туда.

Ранее Министерство иностранных дел Китая призвало своих граждан, находящихся на Украине, незамедлительно покинуть страну. Китайцев настоятельно попросили не откладывать выезд из страны.

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Варвара Кошечкина
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