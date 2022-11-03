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18:41, 3 ноября 2022Россия

Военкор рассказал о работе ВДВ на артемовском направлении

Военкор Гвоздев рассказал о секретном расположении ВДВ и их работе под Артемовском

Фото: РИА Новости

Секретное расположение бойцов ВДВ помогает войскам прорываться на артемовском направлении. О работе российских десантников рассказал военный корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

«Позиции артбатареи хорошо замаскированы, гаубицу Д-20 нельзя опознать даже с расстояния в пять метров», — заявил он. В репортаже телеканала корреспондент также показал, как работают артиллеристы. После того как разведка доложила о скоплении противника, батареи начали вести огонь по цели — пехоте ВСУ. После корректировки огня российские военные продолжают обстрел, также им помогают беспилотники.

Удар наносит целая батарея. Уточняется также, что это позволяет вести огонь практически без перерыва. «При такой интенсивности стрельбы противник и головы не может поднять», — заявил корреспондент. Гвоздев добавил, что первая линия обороны украинских военных на артемовском направлении уже прорвана, бойцы ВСУ понесли «колоссальные потери».

Ранее стало известно об обстреле ВСУ районов Артемовска для дискредитации России. По данным источника в силовых структурах, войска открыли огонь по жилым районам города. Он также отметил, что атака проходила при представителях европейских СМИ.

В октябре военный корреспондент Семен Пегов также сообщил, что ВСУ, обороняющие Артемовск, пытались контратаковать российские войска. По его данным, это произошло в пригородах Соледара, который расположен северо-восточнее Артемовска.

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Варвара Кошечкина
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