Стало известно об обстреле ВСУ районов Артемовска для дискредитации России

РИА Новости: ВСУ открыли огонь по районам Артемовска, чтобы обвинить Россию

Украинские войска открыли огонь по жилым районам Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Собеседник агентства утверждает, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливали город из гранатометов и двух минометов калибра 120 миллиметров. При этом атака проходила в присутствии представителей европейских СМИ.

Источник пояснил, что Киев пытается обвинить в обстреле российскую армию, предоставив общественности «картинку» о якобы агрессии со стороны Москвы.

15 октября житель Артемовска рассказал, что украинские войска атаковали эвакуационные группы, выводящие беженцев в ДНР. По его словам, солдаты ВСУ, среди прочего, сбрасывали на мирное население гранаты при помощи беспилотников.

Артемовское остается одним из важнейших направлений, так как взятие города позволит разорвать логистику войск ВСУ и пробить брешь в укрепленной линии Славянск — Артемовск — Краматорск. Об этом ранее заявил глава ДНР Денис Пушилин. После этого последует освобождение северной части региона.