Конгрессмен США Госар заявил, что для страны неочевидна выгода от участия в спецоперации

Позиция президента США Джо Байдена касательно специальной операции на Украине нелогична. С таким заявлением выступил член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар, передает РИА Новости.

«Наконец, сохраняется давняя обеспокоенность тем, что семья [президента США] Джо Байдена с ее финансовыми связями на Украине заняла нелогичную позицию в отношении мира», — заявил политик.

Госар объяснил, что Байден настроил обычно ориентированных на мир демократов занять позицию поддержки военных действий. Он также назвал неочевидной выгоду для Соединенных Штатов от участия в этом конфликте.

Ранее конгрессмен сказал, что США и Великобритания только способствуют эскалации конфликта на Украине. По его словам, эти страны готовы жертвовать жизнями русских и украинцев без особой логики.