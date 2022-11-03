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08:35, 3 ноября 2022Мир

Позицию Байдена по Украине назвали нелогичной

Конгрессмен США Госар заявил, что для страны неочевидна выгода от участия в спецоперации

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Позиция президента США Джо Байдена касательно специальной операции на Украине нелогична. С таким заявлением выступил член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар, передает РИА Новости.

«Наконец, сохраняется давняя обеспокоенность тем, что семья [президента США] Джо Байдена с ее финансовыми связями на Украине заняла нелогичную позицию в отношении мира», — заявил политик.

Госар объяснил, что Байден настроил обычно ориентированных на мир демократов занять позицию поддержки военных действий. Он также назвал неочевидной выгоду для Соединенных Штатов от участия в этом конфликте.

Ранее конгрессмен сказал, что США и Великобритания только способствуют эскалации конфликта на Украине. По его словам, эти страны готовы жертвовать жизнями русских и украинцев без особой логики.

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Виктория Кондратьева
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