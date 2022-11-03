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08:08, 3 ноября 2022Мир

Конгрессмен заявил о готовности США и Британии жертвовать жизнями русских

Конгрессмен Госар: США и Британия готовы жертвовать жизнями русских и украинцев без логики

Фото: Bill Clark / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар рассказал, что США и Британия подогревают конфликт на Украине. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, Вашингтон и Лондон готовы жертвовать жизнями русских и украинцев без всякой логики.

Госар обратил внимание, что с 2014 года Запад не делал ничего для предотвращения этой «прокси-войны». Вместо этого семья Джо Байдена с ее финансовыми связями на Украине заняла нелогичную позицию в отношении мира, считает политик.

28 октября Пол Госар пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Аризону для того, чтобы провести мирные переговоры. Конгрессмен также заявил, что обладает мандатом миротворческой миссии ООН и рассчитывает на поддержку организации.

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