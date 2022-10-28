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03:28, 28 октября 2022Мир

Конгрессмен пригласил Путина и Зеленского в Аризону на переговоры

Конгрессмен Пол Гозар пригласил Путина и Зеленского в Аризону, чтобы провести переговоры
Пол Гозар

Пол Гозар. Фото: Bill Clark / Reuters

Член палаты представителей конгресса США Пол Гозар пригласил президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Аризону для того, чтобы провести мирные переговоры. Соответствующее письмо, направленное посольствам России и Украины в Вашингтоне, он опубликовал в Twitter.

В своем обращении Гозар предложил лидерам государств приехать в город Финикс, который является столицей Аризоны. По его мнению, расположение штата обеспечит необходимую для продуктивных переговоров дистанцию от конфликта и от призывающих к продолжению противостояния. Конгрессмен понадеялся, что в Аризоне политики смогут «начать диалог по деэскалации ядерной напряженности, прекратить войну и завершить смерти и разрушения, захватившие ваши страны».

Я не дипломат. Я простой член конгресса, но я видел достаточно смертей и разрушений в ваших странах. Это недопустимо. Я прошел путь от негодования из-за недостатка попыток мирного урегулирования до чувства необходимости действовать самому

Пол ГозарЧлен палаты представителей конгресса США

Гозар отметил, что обладает мандатом миротворческой миссии ООН и рассчитывает на поддержку организации. Свое обращение к президентам конгрессмен объяснил так: «Если в нашей политике или в наших вооруженных силах не найдется ни одного лидера, который попытается положить конец этой войне без немыслимых глобальных смертей и разрушений, тогда я должен».

Провести переговоры двух стран предлагали в других странах

Предложения провести переговоры России и Украины поступали и ранее. Так, председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов рассказал, что папа римский Франциск предлагал провести переговоры Путина и Зеленского в Ватикане. По словам Севастьянова, Франциск готов предоставить для встречи лидеров не только сам Ватикан, но и много зданий в Риме.

Помочь организовать переговоры захотели и жители немецкого города Штральзунд. В качестве площадки для проведения встречи они предложили местную ратушу. Горожане заявили, что у Штральзунда «великая история в области создания мира», а также напомнили о Штральзундском мире 1370 года и визите премьера Швеции Улофа Пальме в 1984 году.

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Кроме того, стать посредниками в переговорах выражали желание Турция и ОАЭ. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал российского президента дать шанс переговорам с Украиной, и сказал, что Анкара готова сыграть в этом процессе роль посредника. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также выразил готовность страны стать посредником в мирных переговорах между Москвой и Киевом, если это потребуется.

Россия готова к переговорам с Украиной

На пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Однако он напомнил, что Киев принял решение отказаться от диалога с Москвой. «Вопрос не в нас», — указал российский лидер.

30 сентября Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Однако, по его словам, они состоятся только тогда, когда в России сменится президент.

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сказал, что настроя на переговоры сейчас нет ни у Украины, ни у России. В то же время он добавил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине для возможности обеспечить Киеву выгодные условия на переговорах в будущем.

Последние переговоры российской и украинской делегаций о очном формате прошли в марте в стамбульском дворце Долмабахче. Комментируя итоги встречи, Песков сказал, что в Москве не могут утверждать о наличии «серьезных прорывов» в переговорном процессе.

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Марина Совина
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