Папа Римский предложил Ватикан для встречи Зеленского и Путина

Глава Союза староверов: папа Римский предложил Ватикан для переговоров Зеленского и Путина

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов рассказал о предложении папы Римского Франциска провести переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Ватикане. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы ВСС, поддерживающего контакт с понтификом, папа Римский готов предоставить для встречи лидеров не только сам Ватикан, но и много зданий в Риме.

Севастьянов выразил мнение, что Франциск подходит Европе и России как регулятор украинского конфликта из-за своей нейтральной позиции и отсутствия осуждений в адрес России и президента Путина.

«Сейчас главное не “затроллить“, не замолчать эту идею, а последовать приглашению папы Франциска», — призвал председатель союза староверов.

Ранее Макрон встретился с Папой Римским Франциском. В ходе аудиенции лидер страны попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену. Кроме того, политик призвал Франциска содействовать установлению мира на Украине.

