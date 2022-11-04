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21:54, 4 ноября 2022Мир

В Германии оценили последствия помощи Украине для G7

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что страны G7 отложили другие задачи из-за помощи Украине
Анналена Бербок.

Анналена Бербок.. Фото: Reuters

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в беседе с журналистами оценила, с какими последствиями столкнулись страны Большой семерки (G7), оказывая помощь Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Бербок заявила, что на государства-участники G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) отложили в сторону разные вопросы, сконцентрировавшись на помощи Киеву. «Да, и для этого мы совершенно осознанно отодвинули многие другие задачи», — подчеркнула министр по итогам встречи в Мюнстере.

Дипломат напомнила, что в течение последних месяцев Украина получила миллиардную помощь в гуманитарной, финансовой и военной сферах.

Ранее G7 обозначила сроки завершения введения потолка цен на российскую нефть. Страны намерены осуществить свои планы в ближайшие недели.

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Марина Совина
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