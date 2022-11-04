В Германии оценили последствия помощи Украине для G7
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в беседе с журналистами оценила, с какими последствиями столкнулись страны Большой семерки (G7), оказывая помощь Украине. Ее слова приводит РИА Новости.
Бербок заявила, что на государства-участники G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) отложили в сторону разные вопросы, сконцентрировавшись на помощи Киеву. «Да, и для этого мы совершенно осознанно отодвинули многие другие задачи», — подчеркнула министр по итогам встречи в Мюнстере.
Дипломат напомнила, что в течение последних месяцев Украина получила миллиардную помощь в гуманитарной, финансовой и военной сферах.
Ранее G7 обозначила сроки завершения введения потолка цен на российскую нефть. Страны намерены осуществить свои планы в ближайшие недели.