G7 обозначила сроки завершения введения потолка цен на российскую нефть

G7 намерена в ближайшие недели завершить введение потолка цен на нефть из России

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) намерены в ближайшие недели завершить введение потолка цен на нефть из России. Такие сроки обозначены в распространенном в пятницу, 4 ноября, заявлении глав МИД «Большой семерки» по итогам встречи в Мюнстере, пишет ТАСС.

«Мы продолжаем призывать нефтедобывающие страны к увеличению добычи, что снизит волатильность на энергетических рынках», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что западные страны могут ввести потолок цен на нефть из России в диапазоне 63-64 доллара за баррель. За основу была взята средняя цена поставляемой за рубеж российской нефти в течение нескольких лет. Причем окончательное решение пока не принято.

