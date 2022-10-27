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13:28, 27 октября 2022Экономика

Стали известны детали введения потолка цен на российскую нефть

Reuters: потолок цен на нефть из России будет основан на средней цене в $63-64 за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Aimee Dilger / Reuters

Западные страны могут ввести потолок цен на нефть из России в соответствии с диапазоном в 63-64 доллара за баррель. О деталях ограничительной меры стало известно Reuters.

Один из источников агентства пояснил, что за основу берется средняя цена поставляемой за рубеж российской нефти в течение нескольких лет. Причем окончательного решения страны пока не приняли.

Фактическая цена будет озвучена ​​в ближайшие недели. Эмбарго на российскую нефть со стороны стран, входящих в G7 и Евросоюз, вступает в силу 5 декабря. Санкции подразумевают запрет на транспортировку нефти по морю третьим странам, в случае, если стоимость топлива на борту выше установленного предела.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о намерении США смягчить потолок цен на нефть из России, подняв его выше 60 долларов за баррель. Однако позже официальные представители страны опровергли данную информацию.

В Кремле отреагировали на намерение Запада ввести потолок цен предупреждением о возможных последствиях меры. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия не будет поставлять топливо тем странам, которые ввели подобные ограничения.

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Мария Грушко
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