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12:07, 4 ноября 2022Россия

ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Под обстрел ВСУ попал поселок Октябрьский в Белгородской области

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Под обстрел ВСУ попал поселок Октябрьский в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях, — уточнил Гладков. — Сегодня подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы».

Глава Белгородской области отметил, что пострадавших в результате обстрела нет. В Октябрьский уже прибыли глава Белгородского района и оперативные службы.

Накануне, 3 ноября, ВСУ также обстреляли два приграничных российских поселка, но в Курской области — Теткино и Краснооктябрьский, расположенные в Глушковском районе. Глава региона Роман Старовойт заявил, что среди населения пострадавших не оказалось, повреждений не зафиксировано, атака противника была подавлена ответным огнем, а военные полностью контролируют ситуацию.

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Олег Давыдов
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