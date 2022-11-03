ВСУ обстреляли два приграничных российских поселка

Курский губернатор Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли Теткино и Краснооктябрьский

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два поселка Глушковского района — Теткино и Краснооктябрьский.

Как заявил глава приграничного российского региона, среди населения пострадавших нет, повреждений не зафиксировано. Ответным огнем атака противника была подавлена. Военные полностью контролируют ситуацию.

Ранее ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. Повреждения получил местный продуктовый магазин, из-за атаки ВСУ в селе пропало электричество. Снаряды упали на придомовые территории — в результате в земле образовались воронки.

Кроме того, украинские военные 3 ноября обстреляли село Журавлевка в Белгородской области. Больше всего снарядов попало по детскому саду и библиотеке, в зону обстрела также попали частные домовладения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.