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15:15, 2 ноября 2022Россия

Три ребенка пострадали в результате обстрела российского села со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил об артиллерийском обстреле села Гуево со стороны ВСУ

Фото: Станислав Трифонов / «Lenta.ru»

Утром 2 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

В результате атаки пострадали пять человек, среди них трое детей, уточнил он.

«Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет. Несколько домов имеют повреждения, включая местный продуктовый магазин. Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества», — написал Старовойт.

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Губернатор Курской области также сообщал об обстреле со стороны Украины вечером 1 ноября. По его словам, из минометов обстреляли поселок Краснооктябрьский.

По распоряжению местных властей, в регионе до 6 ноября действует высокий уровень террористической опасности.

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Евгения Куликова
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