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15:29, 2 ноября 2022Россия

Появились кадры разрушений после обстрела ВСУ приграничного российского села

Курский губернатор Старовойт опубликовал кадры разрушений после обстрела ВСУ села Гуево

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

В сети появились кадры разрушений после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Гуево Суджанского района Курской области. Их опубликовал губернатор граничащего с Украиной региона Роман Старовойт в Telegram.

На фотографиях видны посеченные окна и стены домов, а также поврежденный автомобиль. Помимо этого, снаряды упали на придомовые территории — в результате в земле образовались воронки.

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Украина обстреляла из артиллерии приграничное село 2 ноября. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. Повреждения получил местный продуктовый магазин, из-за атаки ВСУ в селе пропало электричество.

1 ноября ВСУ атаковали поселок Краснооктябрьский в Курской области. Никто не пострадал, в одном из домов выбито около 20 окон.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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