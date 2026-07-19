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11:50, 19 июля 2026Авто

В России предложили легализовать угнанные в недружественных странах машины

Госдума рассмотрит законопроект о легализации автомобилей из баз Интерпола
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Scharfsinn / Shutterstock / Fotodom  

Государственная Дума рассмотрит внесенный правительством РФ законопроект, который вводит особый порядок регистрации транспортных средств, числящихся в международном розыске. Соответствующий документ размещен в «Системе обеспечения законодательной деятельности».

Сейчас российское законодательство полностью блокирует любые регистрационные действия с автомобилями, угнанными в других странах и находящимися в базах Интерпола. В МВД пояснили, пишет «Газета.Ru», что после начала специальной военной операции на Украине правоохранительные органы недружественных стран начали массово игнорировать запросы российской стороны о подтверждении обстоятельств объявления машин в розыск.

В результате, уточняют российские правоохранители, страдают добросовестные покупатели, которые не могут защитить свои права даже через суд. В случае принятия документа российские регистрирующие органы смогут самостоятельно определять особенности совершения действий с такими машинами и разрешать эксплуатацию автомобилей добросовестными приобретателями внутри страны.

Ранее россиянам напомнили о возможности покупки машины без водительского удостоверения. Как рассказала юрист Дарья Морскова, право владения имуществом и право управления им — совершенно разные юридические категории.

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