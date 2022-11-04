В Киеве без света остались почти полмиллиона потребителей

Мэр Кличко заявил, что в Киеве без света остались 450 тысяч потребителей

Утром в пятницу, 4 ноября, в Киеве без света остались почти полмиллиона потребителей. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть квартир киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни», — уточнил градоначальник.

Он также призвал жителей Киева максимально экономить электроэнергию, поскольку ситуация в городе продолжает оставаться сложной.

Ранее в ноябре глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей города и области о том, что они на две недели могут остаться без электроэнергии. При этом он отметил, что в случае выявления новых повреждений, на устранение неполадок может понадобиться больше времени.