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11:18, 4 ноября 2022Бывший СССР

В Белоруссии перехватили украинский беспилотник

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, тренировавший сброс бомб

Фото: Александр Река / ТАСС

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, тренировавший сброс бомб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничный комитет Белоруссии.

«Инцидент произошел 2 ноября в одном километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе. Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь. Содержимое обнаруженных фото- и видеоматериалов свидетельствует, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что анализ карты памяти дрона подтвердил, что беспилотник был запущен с украинской территории.

Тем временем беспилотник атаковал окопы российских солдат в Белгородской области. В результате атаки один российский военный получил ранение. Украинский дрон проник вглубь российской территории на три километра.

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Олег Давыдов
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