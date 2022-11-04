В Белоруссии перехватили украинский беспилотник

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, тренировавший сброс бомб

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, тренировавший сброс бомб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничный комитет Белоруссии.

«Инцидент произошел 2 ноября в одном километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе. Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь. Содержимое обнаруженных фото- и видеоматериалов свидетельствует, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что анализ карты памяти дрона подтвердил, что беспилотник был запущен с украинской территории.

Тем временем беспилотник атаковал окопы российских солдат в Белгородской области. В результате атаки один российский военный получил ранение. Украинский дрон проник вглубь российской территории на три километра.