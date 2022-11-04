Медведев рассказал о войне против части умирающего мира

Зампред Совбеза Медведев заявил о борьбе России за свою землю и тысячелетнюю историю

Россия в настоящее время сражается за свою землю и людей, а также свою тысячелетнюю историю. Об этом в пятницу, 4 ноября, рассказал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по случаю отмечаемого в стране Дня народного единства.

При этом стране приходится вести войну с целой частью умирающего мира, подчеркнул политик.

«Мы сражаемся против тех, кто ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру, кто насаждает ненависть к истории нашего Отечества... Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни», — пояснил Медведев.

При этом он выразил уверенность в том, что Россия непременно одержит победу в этом конфликте.

Ранее в ноябре Медведев заявил, что страны Запада, поддерживая Украину и заявляя о необходимости не дать ей проиграть в конфликте с Россией, провоцируют глобальную войну с применением ядерного оружия.