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08:00, 4 ноября 2022Моя страна

В Татарстане установили памятник доброте

В Нурлате установили первый в Татарстане памятник доброте под названием «Одуванчик»

Фото: «Нурлат-⁠информ»

В городе Нурлат установили первый в Татарстане памятник доброте и миру под названием «Одуванчик». Об этом сообщает «Нурлан-информ».

Автор скульптуры — основатель и президент Международной академии доброты Григорий Потоцкий. Белое покрывало с памятника на церемонии открытия сняли поэтесса Фаузия Мухаметова и участница телешоу «Лучше всех» Изабелла Буланова.

Как заявил глава Нурлатского муниципального района Алмаз Ахметшин, именно добро помогает решать многие проблемы. Он отметил, что во многих странах установлены такие памятники и порадовался возможности первыми в Республике Татарстан и одними из первых в России открыть такой памятник в городе. За несколько лет планируется открыть 100 таких скульптур по всей России.

Ранее в Альметьевске открыли новый мурал под названием «Главное не повторяться». Автор произведения — художник Владимир Абих. Он расписал 28-метровый фасад здания бывшего склада фразой «Главное не повторяться» на русском и татарском языках, которая все время повторяется.

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Алина Гончарова
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