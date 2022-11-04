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15:07, 4 ноября 2022Россия

Путин заявил об упрощенном получении документов для украинских беженцев

Путин заявил о разработке упрощенного порядка получения документов украинскими беженцами

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране упростят процедуру по восстановлению документов для украинских беженцев. Его слова передает «Интерфакс».

Во время общения с участниками молодежных и волонтерских организаций Путин заявил, что для упрощенного порядка власти на данный момент разрабатывают решение. По его словам, люди из Харькова и Харьковской области пытаются приехать в Россию. Другие подробности порядка восстановления документов глава государства не раскрыл.

«Сейчас мы над этим работаем, чтобы не было злоупотреблений, и никто не воспользовался положением, в котором вы оказались. Без всяких сомнений нужно помогать людям, которые нуждаются в этой помощи», — заявил Путин.

Ранее президент также заявил о необходимости перевезти жителей Херсона из опасных зон. Он подчеркнул, что гражданское население не должно страдать от обстрелов, наступательных, контрнаступательных и прочих мероприятий, связанных с военными действиями.

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Нина Ташевская
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