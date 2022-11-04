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14:22, 4 ноября 2022Россия

Путин заявил о необходимости перевезти жителей Херсона из опасных зон

Путин заявил, что гражданское население Херсона нужно вывезти из самых опасных зон

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Гражданское население необходимо вывезти из наиболее опасных зон в Херсоне. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», — завил глава государства в ходе общения с представителями молодежных и волонтерских организаций.

22 октября администрация региона призвала всех горожан и гражданских чиновников покинуть город и переправиться на левый берег. Соответствующее решение было принято из-за напряженной ситуации на фронте, высокой опасности массированных обстрелов города и угрозы терактов. Из города также вывезли памятники российским военачальникам Александру Суворову и Федору Ушакову.

По состоянию на 24 октября, в Херсонской области с правого берега Днепра на левый переместили более 22 тысяч жителей. 2 ноября неизвестные обстреляли из стрелкового оружия буксир с мирными гражданами во время перемещения из Херсона на левый берег Днепра.

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Варвара Кошечкина
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