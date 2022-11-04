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23:54, 4 ноября 2022Бывший СССР

В ДНР сообщили о продвижении в направлении Майорска и Первомайского

Врио главы ДНР Пушилин сообщил о продвижении войск в направлении Майорска и Первомайского

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о продвижении в направлении Майорска и Первомайского. Об этом сообщает РИА Новости.

«Двигаемся вперед. Из того, что значимо, наверное, можно отметить Майорск, там ребята очень хорошо поработали. Я думаю, очень скоро Майорск будет освобожден», — сказал Пушилин.

Он добавил, что 11-й полк «Сомали» удачно отрабатывает по направлению Первомайского.

Ранее Пушилин заявил, что союзные силы проводят наступление на угледарском направлении. «Если брать угледарское направление, то наши подразделения продолжают продвижение, продолжаются бои за Павловку, в районе Новомихайловки тоже продолжается продвижение», — заявил он. Кроме того, союзные силы наступают в Марьинке, где проходит борьба за каждое высотное здание. Пушилин подчеркнул, что следующей целью является логистический центр Константиновка.

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Марина Совина
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