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03:57, 4 ноября 2022Мир

Антонов заявил о рисках распространения потолка цен на газ

Посол России Антонов заявил о рисках распространения потолка цен на газ и металлы
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в США Анатолий Антонов в беседе с National Interest заявил о рисках распространения потолка цен на интересующие Запад товары, включая газ и металлы.

«Наш посыл ясен: если этот механизм будет, тем не менее, внедрен, никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на газ, потом — на металлы и, в конечном счете, на любые типы товаров», — подчеркнул он.

По словам Антонова, Россия остановит поставки тем государствам, которые решат применить ограничительный механизм, чтобы искусственно сдерживать цены.

Посол России подчеркнул, что ценовой потолок на нефть из России ведет мировую экономику «в еще более темные закоулки этого своего рода кносского лабиринта».

Ранее сообщалось, что западные страны могут ввести потолок цен на нефть из России в диапазоне 63-64 доллара за баррель. За основу была взята средняя цена поставляемой за рубеж российской нефти в течение нескольких лет. Причем окончательное решение пока не принято.

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Марина Совина
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