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21:18, 4 ноября 2022Мир

Британию и Украину обвинили в подготовке террористической армии для атак на Крым

Grayzone: Британия и СБУ обучают «террористическую армию» для атак на объекты в Крыму

Фото: Ubsplash.com

Портал Grayzone со ссылкой на документы и фрагменты переписки обвинил Великобританию и Службу безопасности Украины (СБУ), в подготовке «террористической армии» для атак на объекты в Крыму.

«Grayzone получил секретные документы, в которых подробно описывается, как сотрудники британской военной разведки подписали соглашение с одесским отделением Службы безопасности Украины, чтобы создать и обучить секретную украинскую партизанскую террористическую армию», — говорится в материале.

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Отмечается, что подобные подразделения должны проводить разведку и диверсионные операции в Крыму по поручению СБУ.
Grayzone пишет, что за обучение за обучение выступили те же лица, что составляли планы по уничтожению Крымского моста. Это советник генерального секретаря НАТО Крис Донелли, сотрудник британской внешней разведки MI6 Гай Спиндлер и экс-министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс.

Для подготовки «партизан», по информации издания, привлекалась частная военная компания из Великобритании Prevail Partners, она согласилась бесплатно оценить потенциал украинских служб безопасности. Предполагалось, что другие страны примут участие в финансировании программы. Тренировать бойцов планировалось на западе Украины в Львовской области, затем было принято решение обучать их в Греции и Польше.

Ранее портал Grayzone со ссылкой на документы, полученные анонимным источником, сообщал, что сотрудники британских спецслужб из MI6 составили план по уничтожению Крымского моста с помощью военных водолазов, морских беспилотников и крылатых ракет.

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Марина Совина
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